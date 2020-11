Covid: Molise; in calo positivi, ma anche tamponi processati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 NOV - Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati 102 nuovi contagi da Covid-19, in leggera diminuzione rispetto a ieri (116), a fronte di 701 tamponi processati, 87 in meno rispetto a ieri. Il numero totale degli attualmente positivi in regione è 1.168, 22 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 5 in terapia intensiva. Quattro i ricoveri di oggi in malattie infettive rispettivamente pazienti di: Roma, Pagani (Salerno), Isernia e Colletorto (Campobasso). Gli asintomatici a domicilio sono 1.124 quelli nelle Case di riposo 3, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 1.123. Tra i nuovi contagi si registrano 15 a Isernia e 11 a Campobasso, catalogati dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) che ha diffuso il report in serata, tra i 'cluster noti'. Il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 945. (ANSA).