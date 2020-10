Sisma S.Giuliano:appello sindaco a Regione,riattivare Vietri

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - Appello del Sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante alla Regione Molise sul Vietri di Larino. "Si riattivi l'ospedale. Quel presidio, per San Giuliano, sopratutto il 31 ottobre, ha rappresentato la vita per alcuni bambini". Tra le problematiche del territorio, anche la questione delle strade disstestate e pericolose. "La viabilità in questo momento - ha concluso Ferrante - presenta molti rischi, anche mortali per la popolazione della zona".

