Sisma S.Giuliano: stop inatteso campana al secondo rintocco

Campana commemorativa protagonista inattesa alla cerimonia in cimitero a San Giuliano di Puglia in ricordo delle vittime del sisma del 31 ottobre 2002: in apertura della commemorazione la campana si è bloccata al secondo rintocco dei 30 in ricordo delle vittime.

Otto minuti più tardi, il sindaco Ferrante con il Presidente del Comitato Vittime Antonio Morelli, hanno ripristinato la funzionalità della campana e i rintocchi sono proseguiti fino a 30.

Nella legenda situata proprio sotto la struttura che la sorregge, è spiegato il significato di ogni suono: il primo rintocco ė la voce della maestra che chiama l'appello degli alunni, poi le 27 risposte dei 'presenti'; gli ultimi due sono in memoria di anziani morti nei crolli delle loro abitazioni.

