Covid, in Molise per la prima volta contagi sopra quota 100

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 OTT - Ennesimo record di contagiati in Molise con numeri che per la prima volta sono a tre cifre.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 101 nuovi casi positivi al Coronavirus. Tra questi, 26 nel cluster di Bojano (Campobasso) dove oggi il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole che rientrano nell'ambito dell'Istituto comprensivo 'Amatuzio-Pallotta' a seguito di numerosi contagi tra studenti e personale scolastico. Nuovi casi anche a Isernia (19) e 7 Castelpetroso (Isernia), comune tra i più colpiti in questa seconda fase. I tamponi processati dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) nelle ultime 24 ore sono stati 549. Intanto si registrano anche 11 guariti. Il totale dei casi attualmente positivi è 647, 19 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, 3 in terapia intensiva. (ANSA).