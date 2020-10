Lavano auto senza pagare, poi pestano operaio. Arrestati

(ANSA) - TERMOLI, 24 OTT - Lavano l'auto, ma poi non vogliono pagare l'addetto dell'area di servizio in via Corsica a Termoli e lo aggrediscono con spranghe e mazze di legno, prendendolo anche a calci e pugni quando è già a terra. Lui, con lesioni gravissime e fratture alle ossa del cranio, è ricoverato in prognosi riservata nell'Istituto Neuromed di Pozzilli (Isernia); gli aggressori, due fratelli, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Questa mattina conferenza stampa a Termoli con la dirigente del Commissariato, Maria Concetta Piccitto, e il vice questore Daniela Di Fonzo, dirigente del reparto anticrimine della Puglia settentrionale di San Severo (Foggia).

I due ora sono agli arresti domiciliari. Piccitto ha spiegato che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha impedito il loro trasferimento in carcere a Larino (Campobasso), struttura già piena. (ANSA).