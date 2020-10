Turismo: esperti del settore alla scoperta del Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 OTT - Venti rappresentanti italiani ed europei di tour operator, network europei e organizzazioni attive nel settore della promozione turistica, da oggi al 26 ottobre in Molise per partecipare all'Educational tour organizzato dal Gal 'Molise verso il 2000', nell'ambito del progetto 'P.a.s.t.4Future'. Finanziato con i fondi del Programma Interreg 'Ipa-CBC Italia-Albania-Montenegro', vuole promuovere e rafforzare l'offerta turistica accessibile e sostenibile in Molise e nell'area del progetto attraverso la diversificazione di prodotti e servizi turistici specializzati, in grado di incrementare l'incoming di turisti, in particolare delle persone con esigenze speciali.

Sono 150, fanno sapere i responsabili del Gal, le strutture ricettive, della ristorazione e luoghi di valenza naturale e culturale mappati sul territorio molisano ed inseriti all'interno di una app gratuita che permetterà ai turisti di avere informazioni. (ANSA).