Inps, sanificazione straordinaria in sede Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 OTT - Domani 22 e venerdì 23 ottobre la Direzione regionale Inps Molise e la Direzione provinciale di Campobasso rimarranno chiuse per sanificazione straordinaria dei locali. Lo rende noto l'Istituto di previdenza. Gli utenti che hanno prenotato l'accesso agli sportelli di front office della Direzione provinciale per i giorni 22 e 23 ottobre saranno tutti contattati ai recapiti rilasciati per ricevere le informazioni richieste. L'attività, apprende l'ANSA da fonti interne, rientra tra quelle di prevenzione sul Covid-19 e non sono segnalati casi di positività tra il personale. (ANSA).