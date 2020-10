Turismo a Termoli, a settembre presenze +20,9%

(ANSA) - TERMOLI, 20 OTT - Bene il turismo a Termoli nel mese di settembre. La conferma arriva dai dati resi noti oggi dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Le presenze complessive tra italiani e stranieri, alberghi e strutture extralberghiere, sono attestate sul +20,9% pari a 18.684 turisti. La permanenza media dei viaggiatori nella città adriatica è stata di 3,68, tre giorni e mezzo circa. Le presenze totali di viaggiatori italiani sono attestate su 17.037 mentre quelle degli stranieri 5.873. Nelle strutture extralberghiere come B&B, case vacanza e residence: gli arrivi hanno raggiunto il +33,7% rispetto al 2019, le presenze +48,3% sempre rispetto a settembre dell'anno prima. Se si considerano solo i turisti italiani, l'incremento è di +49,5% negli arrivi e +60,4% nelle presenze.

Gli alberghi hanno ottenuto il -23,9% negli arrivi mentre le presenze hanno registrato un "trend" positivo, il +7,9%. A pesare in negativo sul dato, la riduzione di turisti stranieri dovuta al Covid-19 che ha registrato nelle presenze un -11,8%.

"Il mese di settembre a Termoli è andato molto bene considerando l'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in corso" il commento del Commissario straordinario dell'Aast, Remo Di Giandomenico.

