Con il caffè cedeva anche la droga, arrestato gestore bar

(ANSA) - GUGLIONESI, 20 OTT - "Gentilmente, un caffè ed una bustina di coca". Erano di questo tipo le ordinazioni al bar di alcuni clienti "particolari" a Guglionesi dove il gestore, insieme alle bevande, cedeva anche le sostanze stupefacenti. Il titolare dell'attività, scoperto dai Carabinieri, è ora agli arresti domiciliari.

Il commercio nell''Honky Tonk', situato sul Viale Margherita, non è passato inosservato all'Arma che, durante una perquisizione a sorpresa, ha trovato un discreto quantitativo di cocaina e hashish con un bilancino di precisione in possesso del cinquantaduenne, già noto alle Forze dell'ordine.

L'uomo è stato subito condotto dai militari nella Caserma di Termoli (Campobasso) dove è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è confinato nella sua abitazione. (ANSA).