Covid:' A scuola in salute', progetto pilota per studenti Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 OTT - Parte dalle scuole del Molise un progetto pilota a livello nazionale per radicare in modo sempre più incisivo una cultura incentrata sui tre pilastri della prevenzione al Covid condivisi ormai da tutta la comunità scientifica internazionale: uso corretto delle mascherine, distanziamento di almeno un metro, rispetto delle norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio corretto delle mani. Si chiama 'A scuola in salute' e nasce dalla partnership tra La 'Società Italiana di Medicina Generale' (Simg) Molise e l'Ufficio scolastico regionale (Usr).

Un progetto sperimentale che interesserà, a partire dal prossimo mese di novembre, tutte le istituzioni scolastiche del Molise, diretto alle fasce più giovani della popolazione e, allo stesso tempo, veicolato anche da medici giovanissimi proprio per rafforzarne il messaggio. Il progetto prevede la diffusione negli istituti di 6 video informativi e formativi che verranno presentati agli studenti dai medici della Simg con cui gli alunni potranno anche interagire. I video sono tarati su due fasce anagrafiche differenti: 6 -13 anni e 14-18, attraverso la metodologia del gioco di ruolo. Attori sono gli stessi sanitari e i piccoli testimoni presi direttamente dalle aule scolastiche.

I contenuti di ogni proiezione spaziano dalla conoscenza del coronavirus, alle informazioni pratiche sull'utilizzo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione, a chiarimenti riguardo ai sintomi spia da considerare nella dovuta attenzione, a illustrazioni sulle procedure di somministrazione dei tamponi fino a toccare la tematica delle fake news sul Covid legate anche agli ambienti scolastici. (ANSA).