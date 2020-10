Emergenza cinghiali, Coldiretti, situazione insostenibile

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 OTT - "A fronte di una situazione insostenibile è quanto mai urgente che la Regione Molise prenda seri provvedimenti sulla questione selvatici: dal prolungare eccezionalmente il periodo di caccia in forma non selettiva al potenziare il numero di guardie venatorie per l'attività di controllo, nonostante le restrizioni imposte dal Covid, fino a occuparsi concretamente di coordinare il monitoraggio sui territori rispetto all'attuazione della caccia di selezione". È quanto chiedono Giuseppe Spinelli, delegato confederale di Coldiretti Molise, e Aniello Ascolese, direttore regionale dell'organizzazione, anche a seguito dell'aggressione di un cinghiale a un cacciatore e alla sentenza che ha condannato la Regione a risarcire un cittadino per i danni subiti a causa di un incidente automobilistico causato da cinghiali. "Prendiamo atto che la Regione si è fatta portavoce con il ministro Bellanova della questione cinghiali, ma la situazione è insostenibile e urgente. Servono misure straordinarie e va accelerato l'iter del decreto legge ministeriale, che aspettiamo da tempo per modificare la legge in vigore anche alla luce del fatto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio dello Stato". (ANSA).