Coronavirus, in Molise in cinque giorni +183 nuovi casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 OTT - In Molise dal 12 al 16 ottobre si sono registrati 183 nuovi casi di contagio da Covid-19.

L'andamento è stato altalenante con picchi più alti osservati lunedì 12 (49) e ieri (65). In costante e graduale aumento anche il numero delle persone contagiate: il 12 ottobre, quelle 'attualmente positive' erano 214, 335 venerdì 16. Nei primi cinque giorni della settimana si è registrato anche il numero record dei tamponi processati dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) dall'inizio dell'emergenza: 3.263 in totale. (ANSA).