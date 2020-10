Covid: il punto in Molise, +65, è record da inizio emergenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 OTT - In Molise nuovo balzo e record di positivi dall'inizio dell'emergenza, ma anche di tamponi processati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 65 nuovi contagi da Covid-19, in notevole aumento rispetto a ieri (21), a fronte di 947 tamponi processati. Il numero totale degli attualmente positivi in regione è salito a 335, 9 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nessuno in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 238, quelli nelle Case di riposo 18, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 499. Il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) è 763. Preoccupa il dato di Isernia, città che nella prima fase dell'emergenza per lungo tempo è risultata virus free, con 20 casi segnalati nelle ultime 24 ore e quello di Castelpetroso (Isernia) con altri 12 casi.

Resta monitorato il focolaio di contagi da Covid-19 scoppiato a Castelpetroso (Isernia) nei giorni scorsi, forse come conseguenza della partecipazione di alcune persone ad un funerale, che ha indotto il sindaco Michela Tamburri ad emettere una nuova ordinanza con la quale viene prorogata al 23 ottobre la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole. In una precedente ordinanza il termine era fissato ad oggi. Scuole chiuse, oggi e domani, anche a Oratino (Campobasso) dove, a causa di alcuni contagi tra i residenti, il sindaco Roberto De Socio, ha disposto la sanificazione degli ambienti scolastici.

Analogo provvedimento è stato adottato dal sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 17 al 26 ottobre della scuola dell'infanzia 'Giovanni XXIII' nel quartiere di San Lazzaro 'Edificio Tagliente' a seguito di un collaboratore scolastico risultato positivo al coronavirus. Sul fronte della prevenzione e contrasto alla diffusione del virus arrivano notizie confortanti. (ANSA).