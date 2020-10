Influenza: Molise, boom di richieste per vaccinarsi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 OTT - Rispetto allo scorso anno le richieste per sottoporsi al vaccino antinfluenzale "sono aumentate in media del 50%". Così, interpellato dall'ANSA, Giuseppe De Gregorio, medico di Medicina generale (Mmg) e vice presidente dell'Ordine dei medici di Campobasso. In Molise la campagna di vaccinale è partita oggi con la distribuzione da parte dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di un primo quantitativo di dosi ai circa 280 medici di base della regione.

"Numerose - spiega De Gregorio - anche le richieste di informazioni da parte degli assistiti su chi ha diritto alla fornitura gratuita del vaccino". Da quest'anno la Regione ha esteso la fascia dei beneficiari anche alle persone con età compresa tra i 60 e 64 anni, oltre ai bambini dai 6 mesi a 6 anni. (ANSA).