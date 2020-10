ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise, in calo contagi e tamponi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati 18 nuovi contagi da Covid-19, in diminuzione rispetto a ieri (49), a fronte di 356 tamponi processati, 169 in meno di lunedì. Il numero totale degli attualmente positivi in regione è 229, 9 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, nessuno in terapia intensiva. Gli asintomatici a domicilio sono 193, quelli nelle Case di riposo 18, mentre il totale dei soggetti in isolamento è 309, 3 quello dei guariti nelle ultime 24 ore, 558 in totale dall'inizio dell'emergenza. Dal report diffuso oggi dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) si apprende anche il totale delle visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca): 763. Intanto, sulla curva dei contagi in aumento negli ultimi giorni è intervenuto nel corso di un incontro con la stampa il presidente della Regione, Donato Toma. "Non mi preoccupa - ha detto - nel senso che non ho né panico, né terrore", ma se "per preoccupazione intendiamo giusta attenzione al fenomeno, quella c'è". "In Molise - ha spiegato - stiamo effettuando un numero considerevole di tamponi e questo ci consente di poter avere un riferimento abbastanza chiaro sui contagi e contestualmente intervenire". Il governatore ha poi parlato delle misure di prevenzione sottolineando l'importanza di usare i dispositivi individuali di protezione: "se un soggetto positivo che non viene individuato usasse la mascherina nelle situazioni in cui serve, non contagia gli altri". Altro intervento ha riguardato l'allestimento dei 'Drive-in Covid'. "Abbiamo gli spazi - ha detto - ma se non abbiamo personale chi li fa i tamponi? Ci stiamo organizzando, abbiamo la aree - ha aggiunto - l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha prorogato tutti i contratti, ma se ci atteniamo alle norme di prevenzione non c'è bisogno dei Drive-in che attiveremo solo se sarà necessario, se la pandemia assumerà drammatici scenari". Intanto dal 15 ottobre parte la campagna vaccinale contro l'influenza. In Molise potranno ottenere il vaccino, gratuitamente e su richiesta, anche le persone che hanno un'età compresa tra i 60 e 64 anni e i bambini dai 6 mesi a 6 anni.

Subito disponibili 63 mila dosi, numero che verrà aumentato nei prossimi giorni con altre 10 mila e con la fornitura da parte della Regione Campania di ulteriori 20 mila dosi. Altre 30 mila verranno ordinate per far fronte al fabbisogno stimato. (ANSA).