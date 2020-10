Mancano pediatri, Asrem ricorre a società interinale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 OTT - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha affidato i servizi sanitari dell'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (Campobasso) alla società interinale 'Medical Line Consulting' di Roma. Il provvedimento, si legge nell'atto, è stato adottato a causa "della persistente carenza di medici pediatri non reperibili a seguito di tutte le procedure attivate". Situazione che "rimane tuttora irrisolta, nonostante l'esperimento di numerose procedure di avviso, per incarichi a tempo determinato, a tempo indeterminato e incarichi libero professionali, espletate nel corso degli ultimi anni". Intanto si resta in attesa dei risultati di "una nuova procedura concorsuale a tempo indeterminato" la cui conclusione è prevista per la fine di ottobre. (ANSA).