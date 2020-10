Turismo: Cotugno, viaggio in Molise sicuro da Covid

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 OTT - "Un viaggio in Molise è sicuro.

La regione è al primo posto in Italia secondo il "Covid Safety Index", l'indicatore che misura come gli operatori e i territori stanno implementando le misure anti-coronavirus nel comparto turistico". Così all'ANSA il vice presidente della Giunta regionale e Assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, commentando la speciale classifica denominata "Covid Safety Index" che analizza la percezione degli ospiti, dei viaggiatori e rileva la fiducia e la percezione di sicurezza dei turisti. Il dato emerge da una ricerca della "Data Appeal Company". Secondo la classifica, la regione è, nella percezione dei turisti, la più sicura dove trascorrere il proprio tempo libero senza rischiare eventuali contagi. Il Molise, durante i mesi estivi, ha visto migliaia di arrivi di turisti da tutta Italia. I viaggiatori hanno girato in lungo ed in largo il territorio: dal mare alla montagna, dai piccoli borghi dell'interno del Molise ai percorsi sugli antichi tratturi. (ANSA).