Trasporti:sindacati,rischio contagio Covid su mezzi pubblici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 OTT - "Rischio contagio da Covid sui mezzi pubblici. Le aziende di trasporto molisane continuano a disattendere e sottovalutare i Dpcm e le disposizioni impartite dalla Regione in materia di prevenzione". Lo denunciano in una nota congiunta i sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl. "Nel condividere la ferma presa di posizione assunta dalla Regione Molise finalizzata a mantenere un alto livello di allerta rispetto ai rischi concreti di possibili contagi conseguibili sui mezzi pubblici anche in relazione ai numeri della pandemia che purtroppo sembrano risalire - osservano - non possiamo tuttavia non manifestare il nostro completo disappunto in merito a come le aziende stiano recependo e attuando le norme nazionali e le disposizioni impartite dalla Regione. È sotto chi gli occhi di tutti che il personale di guida, ancora oggi, è 'indotto' dalle stragrande maggioranza delle aziende di trasporto molisane a garantire sia a bordo degli autobus che a terra, e in assenza di condizioni di sicurezza, le attività di bigliettazione". (ANSA).