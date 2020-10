'Amici della Musica': al via 52/a stagione concertistica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 OTT - Ventidue concerti in programma dal prossimo 4 ottobre al 20 marzo 2021, location il Teatro Savoia. Al via la 52 esima stagione concertistica dell'Associazione 'Amici della Musica - Walter De Angelis onlus'' di Campobasso. Un appuntamento di rilievo che negli anni ha visto la presenza di ospiti di rilievo internazionale e fatto registrare un numero sempre crescente di appassionati. "La nostra Associazione - spiega il segretario, Sabatino Del Sordo - si ripresenta ai nastri di partenza, con la consueta puntualità, lanciando un concreto messaggio di fiducia verso un graduale ritorno alla normalità delle nostre vite. Sarà una Stagione particolare per le modalità di partecipazione, per le attenzioni che dovremo rispettare e per la disciplina che si richiederà a pubblico ed organizzatori, ma il significato che assume questa volta la partecipazione sarà tale da consentirci di sopportare facilmente le restrizioni e le prescrizioni da rispettare.

Testimoniare con la presenza il valore unico della condivisione sociale; ribadire con forza, attraverso di essa, i valori culturali ed identitari che tengono unita la nostra comunità.

Tutto ciò sarà medicina forte ed efficace, capace di aiutarci ad uscire dalla situazione anomala nella quale oggi veniamo a trovarci. Sappiamo del legame forte che ci unisce al nostro pubblico - prosegue - e ne conosciamo la compostezza e la maturità, caratteristiche che sapranno consentire alle nostre manifestazioni uno svolgimento sereno e godibile". (ANSA).