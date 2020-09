Coronavirus, una classe di liceo in quarantena a Vasto

(ANSA) - VASTO, 27 SET - Un caso positivo al coronavirus nel Liceo di Scienze Umane di Vasto (Chieti). Lo fa sapere il sindaco Francesco Menna che su Facebook precisa "sono stati attivati tutti i protocolli e sottoposta a quarantena l'intera classe" della ragazza risultata positiva al tampone, che "ha frequentato la scuola solo giovedì scorso. Il giorno dopo, a causa della febbre, è rimasta a casa". La Asl Lanciano Vasto Chieti, informa il sindaco, "sta ricostruendo i contatti della giovane da casa a scuola" e sottoporrà a tampone gli altri studenti della classe per la quale, "nel periodo di osservazione, sarà attivata la didattica a distanza". I ragazzi resteranno in isolamento domiciliare fiduciario fino all'8 ottobre. Anche quattro docenti saranno sottoposti a tampone.

Domani all'alba si procederà alla sanificazione della classe e delle parti comuni, pertanto è garantito lo svolgimento delle lezioni. Appello del sindaco: "Aiutiamoci per avere una normalità vigilata con il comportamento responsabile di ognuno.

Rispettiamo le prescrizioni anti contagio". (ANSA).