Cane cade in pozzo 15 metri, salvato da Vigili del Fuoco

(ANSA) - PIETRACATELLA, 27 SET - Cade in un pozzo profondo 15 metri durante una battuta di caccia, ne esce indenne grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso.

Protagonista dell'episodio, accaduto a Pietracatella (Campobasso), un cane da caccia. L'animale è stato tratto in salvo dalla squadra di Vigili del Fuoco Saf, specializzata nel soccorso speleo-alpino-fluviale. In zona anche i carabinieri forestali della stazione di Santa Croce del Sannio (Benevento).

(ANSA).