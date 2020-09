Preside Boccardi Termoli, rispettare regole anche fuori aule

(ANSA) - TERMOLI, 22 SET - "Gli studenti devono mantenere uno stile di vita rigoroso e rispettoso delle regole anche fuori la scuola". Così la preside dell'Istituto Tecnico "Boccardi" di Termoli Maria Maddalena Chimisso. La dirigente scolastica ha sospeso nella giornata di oggi e domani la didattica in presenza in 8 classi della scuola superiore: dal primo al quinto anno, in via precauzionale a seguito dei 29 casi positivi accertati nella casa di riposo di Portocannone (Campobasso).

"Attendiamo esito tamponi entro domani - ha concluso la dirigente - e sulla base dei risultati decideremo poi il da farsi". Attesa per esito di nuovi accertamenti diagnostici a Portocannone somministrati a familiari ed altre persone entrate in contatto con i 29 del cluster della casa di riposo. L'Azienda sanitaria molisana è impegnata in queste ore a ricostruire la catena epidemiologica in modo da poterla circoscrivere.

Attenzione alta al rispetto delle regole anche nelle altre scuole del territorio e negli uffici pubblici per evitare il rischio di nuovi contagi. (ANSA).