Fratino, censiti 26 nidi su costa molisana con 68 uova

(ANSA) - CAMPOMARINO, 21 SET - L'assessore di Campomarino (Campobasso) Antonio Saburro e l'assessore di Montenero di Bisaccia (Campobasso) Simona Contucci sono tra i vincitori del Premio 'Fratino d'oro'. La cerimonia di premiazione si è svolta a Campomarino, nel bosco del Lido. Istituito quest'anno per la prima volta lo "Special Award Fratino d'oro 2020", andato alla Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso). Il riconoscimento è assegnato dall'associazione Ambiente Basso Molise a enti, istituzioni, associazioni o privati distintisi per la salvaguardia del piccolo limicolo. Tra i premiati: l'associazione Aisa Molise in quanto punto di riferimento per le emergenze; Speleo Pop per "la ricerca di un vero rapporto con la Natura e con la madre Terra percorrendo i sentieri e accompagnando i ragazzi in un viaggio nel profondo della propria terra"; la ditta Cantoro sas per il sostegno al volontariato ambientale e la cura del bosco Le Fantine. Nel monitoraggio estivo Ambiente Basso Molise ha censito una quarantina di coppie di Fratino; i nidi censiti sono 26 di cui 4 a Campomarino, 3 a Montenero di Bisaccia, 4 a Petacciato (Campobasso) e 15 a Termoli, un totale di 68 uova con 57 pulli nati, 4 non schiuse, 4 distrutte e 3 uova rubate. (ANSA).