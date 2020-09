Referendum: 9,76% l'affluenza alle ore 12 in Molise

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - Alle ore 12 l'affluenza per il referendum costituzionale in Molise è del 9,76%. In provincia di Campobasso ha votato il 9,64%, mentre in quella di Isernia il 10,08%. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Il dato riguarda tutti i 136 Comuni molisani. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15. (ANSA).