'Luoghi del cuore', boom di voti per 'Museo Misteri'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 SET - Il 'Museo dei Misteri' di Campobasso è attualmente al 25/o posto nella classifica nazionale de 'I luoghi del cuore', la campagna nazionale promossa dal Fondo ambiente italiano (Fai) in collaborazione con Intesa San Paolo. Un progetto di sensibilizzazione sul valore del patrimonio italiano che permette ai cittadini di segnalare al Fai, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. Soddisfazione da parte dei componenti l'Associazione 'Misteri e tradizioni' per un risultato che sta premiando il loro impegno nel divulgare e promuovere anche a livello internazionale quello che rappresenta un unicum del suo genere. "Ma la strada è ancora lunga - afferma Giovanni Teberino - e le votazioni continuano fino a metà dicembre. Adesso c'è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica". Si può votare anche online accedendo al sito web fondoambiente.it. (ANSA).