'Sinergia Molisana' per ridare slancio all'imprenditoria

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Si chiama 'Sinergia Molisana', il progetto della Fondazione 'Quid Novi' nato nel 2018 per ridare slancio all'imprenditoria e al territorio. L'idea è quella formalizzare un protocollo d'intesa con i Comuni per intercettare e ottimizzare l'impiego di fondi pubblici, ma anche un "guanto di sfida alla Regione Molise", sostengono i promotori dell'iniziativa che "non è riuscita a creare una struttura di supporto ai 136 comuni molisani". "Welfare, impresa, agricoltura, turismo, digitalizzazione e infrastrutture: parole-chiave di un tempo presente in molti luoghi - affermano - ma non in questo. Non in Molise, dove il mondo dell'imprenditoria sembra non meritare futuro. Nessuna strategia di sviluppo, finanziamenti a pioggia scriteriati, fondi pubblici maldestramente intercettati e, spesso, letteralmente perduti per via di manifeste incapacità gestionali e di visione". (ANSA).