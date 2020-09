'Movida Covid free', in Molise test gratis dai 18 ai 35 anni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - 'Movida Covid free' è l'iniziativa dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) riservata ai giovani molisani dai 18 ai 35 anni che prevede l'effettuazione gratuita di test sierologici per la ricerca di anticorpi Covid-19. Si terrà in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso il 19 settembre dalle 19 alle 23. A Isernia è in programma il 26 settembre, in piazza Celestino V, dalle 19 alle 23, a Termoli (Campobasso) il 3 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele, sempre dalle 19 alle 23. Da lunedì, fa sapere il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, gli operatori sanitari dei presidi ospedalieri aziendali e del 118 saranno progressivamente sottoposti ulteriore screening mediante test sierologico quantitativo. Inoltre, da oggi al 19 settembre, la sede centrale Asrem di Campobasso sarà illuminata di arancione, colore scelto dall'Oms come rappresentativo dell'evento. (ANSA).