Incidenti stradali: Molise, nel 2019 in forte aumento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Dati allarmanti e in preoccupante aumento quelli che riguardano le vittime degli incidenti stradali in Molise. Sono stati diffusi dal Compartimento della Polizia stradale Abruzzo e Molise nel corso dell'iniziativa 'Roadpol-Safety days'. L'anno più nero degli ultimi tre presi a riferimento è il 2019 che ha visto quasi raddoppiare il numero delle vittime della strada rispetto al 2018: 28 morti, 913 feriti e 555 incidenti. Nel 2018 si sono registrati 15 morti, 731 feriti e 478 incidenti. Numeri allarmanti anche nel 2017 quando in Molise ci sono stati 27 morti con 767 feriti e 510 incidenti stradali. (ANSA).