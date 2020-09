Scuola,responsabilità e collaborazione all'Alfano di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 16 SET - Responsabilità e collaborazione hanno caratterizzato le prime due giornate del nuovo anno scolastico al Liceo "Alfano" di Termoli. "Crediamo che i giovani, che aderiscono al modello che la scuola propone loro - dichiara la preside Concetta Rita Niro - possano essere protagonisti di un cambiamento responsabile anche all'esterno della scuola e nella società in generale. Facciamo volentieri appello al loro senso di responsabilità e alla loro autonomia di giudizio". Da ieri, secondo giorno di lezione, c'è stata una maggiore velocità nelle operazioni di ingresso degli studenti, con due soli scaglioni per l'entrata al mattino e per l'uscita.

"Un ringraziamento al personale della Protezione Civile, alla Sae112 Onlus e al responsabile Matteo Gentile, che hanno supportato l'Istituto superiore in queste fasi iniziali con grande professionalità e discrezione nella formazione del personale e nella riorganizzazione delle attività in presenza, supervisionando in forze le operazioni di ingresso e uscita in queste prime giornate" ha detto Niro. (ANSA).