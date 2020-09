Carabinieri, Cap. Rosano a vertice Nucleo investigativo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 SET - Il Capitano Leonardo Rosano è il nuovo comandante del Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Campobasso. L'Ufficiale, 45 anni, originario della provincia di Roma, nel corso della sua carriera ha prestato servizio in varie sedi in ambito nazionale, nonché in teatri internazionali che lo hanno visto impegnato a Moenchengladbach, presso il Comando Nato in Germania, Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) e Larnaka nell'isola di Cipro per conto delle Nazioni Unite. L'ultimo incarico ricoperto, prima di giungere nel capoluogo molisano è stato il Comando della Tenenza Carabinieri di Quarto Flegreo (Napoli). (ANSA).