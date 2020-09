Scuola:Micone, auspicio tanti sforzi possano essere ripagati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 SET - "Ogni anima politica rappresentata nella massima Assemblea legislativa regionale esprime mio tramite a ciascun alunno, ad ogni insegnante, oltre che a tutti i preziosi componenti della complessa macchina della scuola, non ultime le famiglie, l'auspicio che i tanti sforzi operativi, organizzativi e gestionali che saranno chiamati a porre in essere tutti e ciascuno per avviare le lezioni in un clima di ragionevole, obiettiva e tangibile sicurezza, possano essere ripagati dalla consapevolezza di portare avanti uno sforzo collettivo che migliorerà il sistema dell'istruzione nazionale, ma che ci farà anche segnare un'ennesima prestigiosa tappa nel percorso di crescita civica, sociale e culturale che tutti noi italiani e molisani siamo chiamati a sostenere dalla storia in questo inizio terzo millennio dell'era cristiana". è il passaggio cruciale del messaggio del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, In occasione dell'apertura dell'anno scolastico in Molise.

"Dunque, un immenso in bocca al lupo ai nostri ragazzi che sicuramente sapranno affrontare questo nuovo inizio, fatto di ansie, timori e anche di aspettative, con la dovuta responsabilità, ma soprattuttocon la giusta dose in entusiasmo tipica della loro età. Auguri a tutti, sentiamoci tutti custodi della sicurezza e della salute delle persone a noi più prossime, siano essi compagni di scuola, insegnanti, genitori o nonni, certi che la responsabilità singola di ognuno farà vincere questa battaglia con il Covid 19 a tutti". (ANSA).