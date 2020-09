Scuola: sindaco Termoli, collaborazione per agevolare alunni

(ANSA) - TERMOLI, 13 SET - "Il Comune di Termoli cercherà di fare la sua parte per non far mancare nulla. L'inizio di questo anno scolastico è particolarmente sentito per questo rinnovo l'invito al rispetto delle regole per far si che le scuole riaprino in sicurezza". Così il sindaco di Termoli Francesco Roberti, ingegnere e docente di scuole superiori, in vista della riapertura dell'anno scolastico.

"Un pensiero particolare lo rivolgo anche alle famiglie - aggiunge il primo cittadino -, bisognerà collaborare il più possibile con gli insegnanti al fine di agevolare al meglio i propri figli. Da professore posso tranquillamente affermare che il confronto costante a scuola è imprescindibile per gli studenti e porta all'accrescimento del sapere di tutti coloro che iniziano e terminano un percorso di studi. Buon anno scolastico a tutti voi". (ANSA).