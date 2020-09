Covid-19:convenzione Odg Molise-Gemelli per test sierologici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 SET - Monitorare l'esposizione al Covid 19 attraverso un'azione coordinata: è questo l'obiettivo della convenzione stipulata oggi tra Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise e Pina Petta, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise. Tutti i giornalisti molisani, sia professionisti che pubblicisti, avranno la possibilità di effettuare test sierologici a condizioni agevolate: 20 euro per ciascun test eseguito. Gli iscritti alla Casagit potranno chiedere il rimborso integrale alla Cassa. Ad eseguire gli esami sarà Gemelli Molise, struttura sanitaria d'eccellenza, di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Il test verrà eseguito su base volontaria e in caso di esito positivo si dovrà procedere all'esecuzione del tampone naso-orofaringero, in osservanza delle prescrizioni della Regione Molise. (ANSA).