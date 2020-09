Docente offende Schlein:Manfredi,prof diano esempio

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "In merito alla vicenda che ha interessato il prof. Marco Gervasoni, ho sentito il prof. Luca Brunese, Rettore dell'Università del Molise, che mi ha informato della convocazione del Senato Accademico per giovedì prossimo per affrontare in modo specifico il tema e valutare eventuali violazioni del codice etico alla luce di quanto accaduto. Nel rispetto dell'autonomia universitaria e della libertà di espressione, proprie del mondo universitario, c'è un altro principio che non possiamo tralasciare, pure esso insito nell'etica del mondo che vive dentro e fuori le università: quello del rispetto dell'essere umano e della tutela di comportamenti non discriminatori. Un approccio che ho già condiviso anche con il ministro Bonetti. Ai nostri studenti dobbiamo dare, come adulti e come docenti, esempio di correttezza all'insegna del valore della libertà ma anche della dignità della persona. Alla vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein va la mia massima solidarietà".

E' quanto dichiara sulla vicenda Gervasoni il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. (ANSA).