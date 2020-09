Docente offende Schlein: Bonetti, profondo rammarico

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Le offese ricevute nei giorni scorsi da Elly Schlein sono una ferita nel dibattito pubblico, che causa profondo rammarico. Ho condiviso subito con il Ministro Manfredi le mie preoccupazioni per quanto accaduto. I temi del rispetto della persona sono fondativi del nostro essere Paese e da essi non può prescindere alcun ambito della vita istituzionale e della nostra convivenza in generale. È una consapevolezza su cui tenere alta l'attenzione per crescere nella tutela della dignità delle donne e degli uomini del nostro Paese, di ogni persona umana". Lo afferma la ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti. (ANSA).