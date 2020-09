Gran medaglia d'oro a Tintilia del Molise doc Herero

(ANSA) - TORO, 07 SET - Al 28/o Concorso internazionale 'Mondial des Vins Extremes', organizzato dal Cervim di Aosta, la 'Tintilia del Molise Doc Herero' annata 2016, prodotta nei vigneti situati a Toro, ha ottenuto la 'Gran Medaglia d'Oro'. Un risultato straordinario per la Tintilia del Molise e per la cantina che ha sede a Campobasso. Il Concorso seleziona infatti i migliori vini, frutto di una viticoltura estrema, faticosa ed eroica con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico. "Rappresentare l'Italia dei vini rossi - sottolineano i responsabili della cantina - è una grande emozione che onora noi quali produttori, la comunità di Toro e i molisani tutti e ci spinge a continuare, con la determinazione che ci contraddistingue, sulla strada intrapresa nel veicolare il territorio e la cultura molisana e nel produrre vini di elevata qualità insieme all'enologo Arturo Erbaggio". (ANSA).