Covid-19: Molise, test sierologici gratuiti ad avvocati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 SET - Presentato oggi a Campobasso il progetto di collaborazione avviato tra la Cassa Nazionale Forense, l'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, e Gemelli Molise orientato a promuovere misure di prevenzione e controllo della pandemia attraverso un monitoraggio dell'esposizione al Covid-19. L'ospedale effettuerà i test sierologici IgG e IgM a tutti gli avvocati della regione.

"Una iniziativa di rilievo nazionale, in collaborazione con gli Ordini, per essere al fianco dei nostri iscritti - commenta l'avvocato campobassano Nunzio Luciano, Presidente nazionale della Cassa Forense - questo ci permetterà di accelerare la fase di riavvio delle attività giudiziarie nei tribunali e nelle Corti del nostro Paese". Gli Avvocati molisani, rappresentati da Giuseppe De Rubertis, Presidente dell'Ordine di Campobasso e Distrettuale, Oreste Campopiano, Presidente dell'Ordine di Larino e Maurizio Carugno, Presidente dell'Ordine di Isernia, hanno aderito all'iniziativa. Tutti gli iscritti avranno la possibilità di effettuare test sierologici gratuiti che saranno finanziati dall'Ordine che poi chiederà il rimborso alla Cassa, in base alla convenzione stipulata. Ad eseguire gli esami sarà Gemelli Molise, struttura sanitaria d'eccellenza, di rilievo nazionale e di alta specializzazione. "Il test verrà eseguito su base volontaria e in caso di esito positivo si dovrà procedere all'esecuzione del tampone naso-orofaringero, in osservanza delle prescrizioni della Regione Molise - spiega Giuseppe De Rubertis - è necessario effettuare la prenotazione attraverso il nostro sito. Una volta ricevuto il modulo compilato, comunicheremo il giorno, l'orario ed il luogo in cui verrà eseguito l'esame". "Siamo stati tra i primi ad offrire la possibilità di effettuare il test sierologico, in primis ai nostri dipendenti - commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata di Gemelli Molise - crediamo che sia uno strumento molto utile per contrastare la diffusione della pandemia, per questo abbiamo accettato con piacere di essere al fianco degli Avvocati in questo interessante progetto". (ANSA).