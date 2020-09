Scuola: Valente, 'idee poco chiare da chi ci governa'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 SET - Ancora dubbi e incertezze sull'avvio del nuovo anno scolastico che in Molise è fissato al 14 settembre. Una lettura critica di ciò che si sta verificando in questa fase arriva dal sindaco di Vinchiaturo (Campobasso) e presidente regionale di 'Ali-Autonomie locali d'Italia', Luigi Valente. In un post su Facebook mette in evidenza le incertezze che stanno caratterizzando il lavoro di sindaci e dirigenti scolastici. "Malgrado abbiano avuto mesi a disposizione - osserva - chi ci governa ancora non ha le idee chiare, ancora non fornisce soluzioni e norme definitive; anzi, a furia di fare proposte insensate e irrealizzabili per poi smentirle continuamente, si stanno creando solo ulteriori problemi e perdita di tempo. Intanto noi ci portiamo avanti con il lavoro.

Insieme al Dirigente scolastico ed alcuni collaboratori del Comune e dell'Istituto Comprensivo, abbiamo fatto il punto della situazione e trovato insieme alcune soluzioni per limitare i disagi e per permettere ad alunni e famiglie un ritorno a scuola nella massima sicurezza. Tuttavia - spiega - non possiamo ancora decidere nulla, tanto meno comunicare alle famiglie notizie certe, perché aspettiamo ancora eventuali ed ulteriori direttive nonché decisioni del Governo, dei Ministeri, dei Comitati Tecnico Scientifici e delle Regioni. Aspettiamo, intanto noi sindaci ed amministratori comunali, insieme ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, siamo pronti. Qualsiasi cosa lorsignori governanti si inventeranno per metterci ancora in difficoltà, qualsiasi stratagemma politico, qualsiasi altra norma non chiara o non realizzabile - conclude - noi saremo sempre pronti a trovare soluzioni concrete per i nostri cittadini. Ci metteremo tempo, tanto lavoro e notti insonni, ma alla fine troveremo le soluzioni potete starne certi, perché la Scuola è sacra e perché il futuro del nostro Paese ha un maledetto bisogno della Scuola". (ANSA).