Covid:Molise,test volontari personale scuola, 5100 richieste

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 SET - Sono state 5.100 le prenotazioni da parte del personale scolastico regionale per sottoporsi ai test sierologici volontari per il Covid-19 che si stanno effettuando nelle sedi dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). Lo riferisce all'ANSA il Direttore generale Oreste Florenzano. La campagna di screening è iniziata lo scorso 24 agosto e terminerà il prossimo 4 settembre. Al momento, fa sapere l'Azienda sanitaria, non è più possibile prenotarsi: "Sarà cura di Asrem - si legge sul sito istituzionale - fornire e comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti". (ANSA).