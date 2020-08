Scuola: Unsic Molise, meglio aprire a ottobre

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - Dubbi sulla riapertura delle scuole, che in Molise dovrebbe avvenire il 14 settembre salvo diverse disposizioni, arrivano dai rappresentanti regionali dell'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic). Ad aprire il dibattito un editoriale del presidente Unsic, Domenico Mamone, che ha denunciato un'eccessiva presenza dei giudizi di politici e dei 'presunti esperti' che finiscono "per annebbiare le opinioni, ben più interessate, delle quattro categorie che costituiscono l'ossatura del mondo della scuola: i docenti, gli studenti, i genitori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario". "Numerosi interlocutori - è spiegato in una nota - in linea con quanto detto da Mamone, dichiarano che avrebbero preferito un'apertura delle scuole ad ottobre che avrebbe permesso anche il prolungamento della stagione estiva, benefico per l'economia. Altri avrebbero preferito investimenti non sui banchi o sulle mascherine, bensì sulle attrezzature informatiche e sulla formazione digitale dei docenti". (ANSA).