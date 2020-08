Incendi: Romagnuolo, taglie sui piromani'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - "Il nostro Molise brucia per colpa di criminali. Subito incentivi dalla Regione e taglie sui piromani". Così la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, intervenendo sugli episodi che nel fine settimana hanno interessato vaste aree della regione. "Sono tantissimi in questi giorni - osserva - i roghi dolosi appiccati su tutto il territorio regionale per mano di piromani criminali che distruggono il nostro patrimonio ambientale che mettono a repentaglio anche la vita degli operatori che sono impegnati nei lavori di spegnimento degli stessi. Certo è che non si può non provare una sensazione di tristezza e dispiacere nel vedere parte del nostro bellissimo territorio in fiamme e pertanto, bisogna attivarsi in tutti i modi per individuare i responsabili considerato che la legge 68/2015 ha introdotto gli ecoreati nel codice penale dove, oltre al delitto di incendio doloso, nei casi più gravi, si può configurare per le conseguenze che hanno i grandi incendi boschivi, il delitto di disastro ambientale che prevede fino a 15 anni di reclusione". (ANSA).