Carabinieri: capitano Vincenzo Di Buduo lascia il Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - Dopo sei anni alla guida del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Campobasso, il Capitano Vincenzo Di Buduo ha lasciato il capoluogo molisano per assumere l'incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Brunico (Bolzano). Per l'ufficiale il periodo trascorso al Nucleo Investigativo è stato costellato da importanti successi professionali, con diverse operazioni di servizio che hanno interessato non solo l'intera regione, ma anche quelle confinanti. A Di Buduo, che è stato salutato dal Tenente Colonnello Alessandro Mennilli, Comandante del Reparto Operativo, con una sobria cerimonia di commiato davanti a una folta rappresentanza di tutti i Carabinieri della provincia, sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del Colonnello Emanuele Gaeta, Comandante provinciale dell'Arma. (ANSA).