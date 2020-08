Infrastrutture, 1 milione per stade collegamento aree interne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 AGO - Un appalto della Provincia di Campobasso per i lavori che porteranno all'apertura al traffico della strada dal bivio di Provvidenti alla stazione di Bonefro-Santa Croce di Magliano. L'ente ha affidato i lavori grazie a un finanziamento di un milione di euro della Regione Molise. "Un sentito ringraziamento alla struttura dell'ente provinciale che ha lavorato per raggiungere il risultato - ha detto il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, annunciando che - a breve inizieranno i lavori per riaprire al traffico un tratto di strada che rappresentava un'opera incompiuta. Erano anni che i cittadini attendevano il completamento di quel collegamento. Il miglioramento della viabilità nelle aree interne del territorio provinciale è un nostro obiettivo, il sistema infrastrutturale è alla base dell'economia locale e la Provincia di Campobasso, anche grazie ai nuovi orientamenti sui ruoli degli enti provinciali, continuerà a lavorare per lo sviluppo e il rilancio delle aree interne e dell'intero territorio provinciale". (ANSA).