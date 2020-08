Maxi scacchiera per giochi all'aperto a San Pietro Avellana

(ANSA) - SAN PIETRO AVELLANA, 25 AGO - Comparsa da qualche giorno sulla piazza principale del paese che si apre al verdeggiante paesaggio di boschi della Riserva della Biosfera Mab-Unesco Alto Molise. È la 'Scacchiera gigante' di San Pietro Avellana con la quale ci si può liberamente divertire e trascorrere del tempo insieme. Un'iniziativa del Comune in collaborazione con la Pro loco 'Ad Volana', per valorizzare uno degli spazi più panoramici del paese ed attrarre visitatori, che in questi giorni di certo non mancano. "Una scacchiera all'aria aperta nello stile del Nord Europa - spiega il sindaco Francesco Lombardi - con scacchi molto grandi con cui vivere del tempo piacevole all'aperto. Un'iniziativa - aggiunge - che è stata da subito molto apprezzata dagli abitanti del paese e dai turisti che frequentano il borgo altomolisano conosciuto per il proprio tartufo". Gli scacchi sono custoditi dalla Proloco in un luogo adiacente la scacchiera. Basta fare richiesta e vengono consegnati gratuitamente. (ANSA).