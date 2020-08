Imprese, 4 mln euro per nuove attività e occupazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 AGO - Quattro milioni di euro per supportare, attraverso servizi reali e servizi finanziari, la nascita di nuove imprese nel territorio molisano. Pubblicato dalla Regione Molise l'avviso 'Creazione d'impresa' con la gestione operativa affidata a Sviluppo Italia Molise. È uno strumento pensato per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali quale possibile risposta alla richiesta di occupazione in Molise. Si tratta di un intervento che, oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie a fondo perduto con una percentuale fino al 90%, concede servizi di accompagnamento alla progettazione di impresa e di assistenza tecnica allo start-up in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse, diffondere la cultura della progettualità, aiutare la crescita di tutto il territorio. Prevede specifiche riserve per le Aree interne e per i lavoratori del bacino dell'Area di crisi complessa. Le agevolazioni sono destinate a disoccupati con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti, che siano residenti o intendano trasferirsi in Molise. (ANSA).