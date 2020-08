Covid-19: test personale scuola, buona risposta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 AGO - Buona la risposta del personale scolastico alla campagna di screening sierologico Covid su base volontaria avviata ieri dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) su tutto il territorio. Agli utenti sottoposti a test è stato rilasciato referto medico attestante l'esito. "Le attività - informa una nota del presidente della Regione, Donato Toma - hanno fatto registrare uno svolgimento regolare e sono stati evitati assembramenti o file. Allo stato attuale, non risultano criticità in merito al sistema di prenotazione dei test predisposto dall'Asrem e alla mail attivata allo scopo.

Soddisfazione è stata espressa agli operatori da parte del personale scolastico che si è recato presso gli ambulatori dedicati". Intanto l'Asrem segnala che diversi utenti prenotati non si sono presentati. Ciò provoca arresti nella catena delle attività e nella organizzazione degli ambulatori. Pertanto, l'invito rivolto a coloro che si prenotano è quello di presentarsi all'appuntamento, salvo improcrastinabili motivi familiari o di salute, da comunicare tramite mail dedicata.

L'appello che viene rivolto al personale docente e Ata è quello di aderire alla campagna di screening, perché più persone si sottopongono al test, più dati si riusciranno a raccoglie per riaprire le scuole in tutta sicurezza. (ANSA).