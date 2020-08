Coronavirus, in Molise 8 casi positivi fra rientri da vacanze

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 AGO - Sono otto i nuovi casi positivi al Coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal report quotidiano diffuso dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) sull'andamento del contagio nel territorio regionale. Una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Campobasso; gli altri sono sette persone rientrate in Molise da Croazia e Grecia, nella provincia di Campobasso, dalla Lombardia e dal Lazio nella provincia di Isernia. Pochi giorni fa il presidente della Regione, Donato Toma, aveva ricordato: "Non abbiamo focolai interni, i positivi sono dovuti unicamente ai rientri da vacanze all'estero, che abbiamo identificato e stiamo seguendo con attenzione", invitando "a mettere in pratica i comportamenti corretti che ci hanno portato a contenere la diffusione in tutti questi mesi: indossiamo la mascherina, manteniamo le giuste distanze e laviamo spesso le mani". (ANSA).