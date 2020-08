Pineta deturpata da vandali a Campomarino Lido

Nonostante l'impegno delle associazioni di volontariato che all'inizio della stagione estiva hanno pulito la pineta, lo scenario che si presenta in questi giorni a Campomarino Lido non lascia dubbi: l'inciviltà di molte persone purtroppo supera di gran lunga l'impegno degli ambientalisti. L'oasi di macchia mediterranea che costeggia il litorale molisano è sistematicamente messa a dura prova dallo scarso, se non addirittura inesistente rispetto, per un bene pubblico che fa da scenario al litorale adriatico. Contenitori di pizza, bottiglie di birra, rifiuti di ogni genere gettati all'interno, recinzioni probabilmente divelte per 'agevolare' gli ingressi di vandali e turisti per niente rispettosi dell'ambiente del senso civico fanno da corollario alla macchia verde che si staglia a poche decine di metri dalla mare. Inutili, dunque, gli avvisi collocati dalla Regione che invitano al rispetto dell'ambiente, alla difesa della natura e dell'ecosistema. (ANSA).