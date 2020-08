Covid-19, Regione Molise avvia screening su personale scuola

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 AGO - Dal prossimo 24 agosto la Regione Molise avvierà il programma di screening, su base volontaria, per i test sierologici sul personale docente e non docente in servizio in nidi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione. Lo rende noto il presidente Donato Toma. Lo screening sarà effettuato attraverso l'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Per assicurare la massima tempestività è stato individuato un percorso operativo che consenta al personale delle scuole di contattare direttamente l'Asrem inviando la richiesta a testcovidscuola@asrem.org. Gli operatori Asrem contatteranno gli utenti per calendarizzare gli appuntamenti. I test saranno somministrati in spazi appositamente allestiti nelle sedi distrettuali Asrem, consentendo, ove possibile, la prossimità rispetto ai luoghi di provenienza degli utenti. Chi intenda sottoporsi al test dovrà presentarsi con tessera sanitaria e una dichiarazione attestante la qualità di personale scolastico. (ANSA).