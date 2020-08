Coronavirus: Asl Chieti, tamponi 'drive-in' dal 24 a Ortona

(ANSA) - CHIETI, 22 AGO - Controlli a tappeto sui cittadini residenti nella provincia di Chieti di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. L'Asl Lanciano Vasto Chieti intensifica la ricerca di casi positivi al Covid-19, attivando una postazione tamponi "drive-in" all'ospedale di Ortona, nell'area adiacente il Laboratorio analisi. Una équipe del 118 sarà presente dalle 9 alle 19 da lunedì 24 a sabato 29 agosto per consentire il prelievo naso-faringeo, senza scendere dall'auto, ai residenti nel territorio di competenza della Asl. Il test è gratuito, non richiede impegnativa ed è riservato a quanti non siano stati intercettati in aeroporti e porti. Basta esibire il titolo di viaggio e un documento che attesti residenza in uno dei Comuni della provincia di Chieti. Le persone senza un biglietto possono fare il test registrandosi sul sito www.regione.abruzzo.it, cliccando su "Informazioni per chi arriva o fa rientro in Abruzzo dall'estero" e poi su "Segnala il tuo ingresso in Abruzzo". Altre informazioni al numero verde Asl 800 860 146. (ANSA).